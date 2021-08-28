شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف كيف تفوق الزمالك على الأهلي فى موسم حصد درع الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُسدل الستار على بطل الدورى فى الموسم الحالي بتتويج الزمالك باللقب الـ13 في تاريخه برصيد 80 نقطة متفوقا على الأهلي بفارق 4 نقاط، الذى أنهى الموسم في المركز الثانى في ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 76 نقطة.

ونستعرض في السطور التالية أرقام فريقى الأهلى والزمالك في موسم حصد درع الدورى:

خاض فريق الزمالك 34 مباراة بالدوري، نجح في الفوز بـ24 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر مباراتين أمام الأهلى وغزل المحلة، وأحرز لاعبو الزمالك 60 هدفا، ودخل مرمى الفريق الأبيض 20 هدفا كأقوى خط دفاع بالمسابقة، ونجح فريق الزمالك في الحفاظ على نظافة شباكه في 17 مباراة من 33 مباراة .

وعلى الناحية الأخرى حقق فريق الأهلي أسوأ رقم قياسي في تاريخ مسابقة الدوي المصري وفي كل المواسم التي لعبها في عدد الأهداف المسجلة في شباكه، بعدما استقبلت الشباك الحمراء 29 هدفا في الموسم الحالي وكان آخرها مباراة أسوان التي شهدت استقبال الفريق الأحمر هدفا ضمن منافسات الجولة 34 من عمر الدوري.

والمفارقة في موسم الأهلي الكارثي هو أن شباكه كانت مستباحة لكل فرق الدوري هذا الموسم، ونجحت جميع فرق الدوري الممتاز في زيارة شباك الأهلي بخلاف سيرامكا الذي لم ينجح في زيارة شباك الأهلي خلال مباراتي الدور الأول والثاني بالدوري.

ولم ينجح الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكه سوى خلال 12 مباراة لم تهتز شباك الفريق الأحمر، بينما شهدت 22 مباراة اهتزاز شباك الأهلي وهو رقم كبير للغاية.

22 مباراة اهتزت خلالها شباك الأهلي سواء بهدف أو اثنين أو ثلاثة، ويعد فريق الجونة أكثر من سجل في شباك الأهلي في مباراة واحدة بثلاثة أهداف، وهو موسم سيئ على مستوى أرقام خط دفاع الأهلي بعكس المواسم الماضية.