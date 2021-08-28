اخبار الرياضه

8 لاعبين فى الزمالك سبق لهم التتويج ببطولة الدورى المصرى الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين فى الزمالك سبق لهم التتويج ببطولة الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّج نادي الزمالك بلقب للمرة الـ13 في تاريخه، وذلك بعدما اعتلى جدول الترتيب، عقب منافسة شرسة مع الأهلي، ليحسم الفارس الأبيض البطولة فى النهاية بفارق 4 نقاط عن المارد الأحمر صاحب المركز الثانى.

وحقق 8 لاعبين فقط من قائمة الزمالك هذا الموسم بطولة الدورى المصرى الممتاز للمرة الثانية بقميص الفريق الابيض و هممحمود عبد الرزاق "شيكابالا" - محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم “جنش” - محمد عبد الشافي - حازم إمام - طارق حامد - يوسف أوباما - أيمن حفني. 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا