شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين فى الزمالك سبق لهم التتويج ببطولة الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه، وذلك بعدما اعتلى جدول الترتيب، عقب منافسة شرسة مع الأهلي، ليحسم الفارس الأبيض البطولة فى النهاية بفارق 4 نقاط عن المارد الأحمر صاحب المركز الثانى.

وحقق 8 لاعبين فقط من قائمة الزمالك هذا الموسم بطولة الدورى المصرى الممتاز للمرة الثانية بقميص الفريق الابيض و هم: محمود عبد الرزاق "شيكابالا" - محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم “جنش” - محمد عبد الشافي - حازم إمام - طارق حامد - يوسف أوباما - أيمن حفني.