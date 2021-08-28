شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يوجه رسالة لبيرسى تاو: بالتأكيد ستصنع التاريخ كما فعلناها ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، رسالة إلى بيرسى تاو، المنضم مؤخرا إلى القلعة الحمراء، معلقا على صورته مع كأس دورى أبطال أفريقيا التى توج بها الأهلى.

وكتب موسيمانى عبر حسابه على تويتر: إلى ماذا تنظر يا بني؟ بالتأكيد سوف تصنع التاريخ مرة أخرى، تذكّر 23 أكتوبر 2016، كتبنا معًا التاريخ في استاد برج العرب.

وسبق وتُوج موسيمانى مع فريق صن داونز عندما كان مدربا للفريق الجنوب أفريقى، في عام 2016، بعدما فاز على الزمالك في نهائى نسخة 2016 في الدور النهائى، حيث كان بيرسى تاو أحد لاعبى صن داونز وقتها.



موسيماني

وقال الأهلي، في بيان رسمي، إن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي أعلن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة، وأكد أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقّع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وسبق الإعلان عن ميكيسوني التعاقد الأهلي مع كريم فؤاد، مدافع فريق النجوم، لمدة خمس سنوات، وقال توفيق إن اللاعب وقع رسميا، وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه.. وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر ألا يشارك الثلاثي الجديد مع النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء البيضاوي المغربي بطل الكونفدرالية، المحدد لها 24 سبتمبر المقبل خاصة أن النادي أرسل قائمته الأفريقية للموسم الجديد وتضمن 33 لاعبًا، ولم تتضمن الثلاثي الجديد وستشهد إضافة الثلاثي في يناير، حيث يتبقى في القائمة 7 مقاعد شاغرة.