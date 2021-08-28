شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى: رديت على المشككين فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيف الجزيري، لاعب فريق الزمالك، إن الفريق تُوج ببطولة صعبة بعد مجهود كبير، مع تمنياتي بأن يُتوَّج الزمالك ببطولات أكثر الفترة المقبلة.

وقال الجزيري، فى تصريحات لقناة الزمالك، إنه قام بالرد على المشككين فى مستواه داخل أرض الملعب، وتكلل بتتويج الفريق ببطولة الدورى، مضيفا: "إن شاء الله نتوَّج ببطولات قادمة، وأهدى اللاعب الفوز بالدورى إلى زوجته وابنه ياسين".

من جانبه قال عبد الله جمعة، لاعب الفريق، إن الكثير تحدث عن الفريق بطريقة غير لائقة، لكن تم الرد عليها بالتتويج بالبطولة.

وأضاف جمعة، إن الجمهور ساند الفريق ودعمه للنهاية، لذلك فالجمهور رقم 1 فى حياتى.