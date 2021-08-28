شكرا لقرائتكم خبر عن الونش: الجماهير هى اللاعب رقم واحد فى الفريق وأبنائى "زملكاوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود حمدى الونش، مدافع نادى الزمالك، رسالة شكر إلى جماهير نادى الزمالك، بعدما نجح الفريق الأبيض في حصد بطولة الدورى العام، وقال الونش عبر برنامج "ستاد مصر": ألف شكر على دعمكم لنا وشكراً لجماهير الزمالك العظيمة أشكر الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين، أنا مجبر على القيام بشغلى وأؤدى ما على ومع زملائى نصل إلى ما نتمناه.

وأضاف: لاعب الكرة يجب أن يكون كل شغله في الملعب وليس خارجه، وأتمنى أن تبقى الجماهير في ظهرنا وأِكرهم على الدعم الفترة الماضية، وربنا كلل مجهودنا ببطولة غالية مثل بطولة الدورى.

وتابع: الجماهير هى اللاعب رقم واحد في الفريق، وأهدى البطولة للجماهير وأهلى ووالدتى ووالدى وزوجتى وأخواتى.

واختتم: أبنائى سيف وساجدة أصغر زملكاوية في العائلة.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13.

يذكر أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، رفض اصطحاب شيكابالا اصطحاب ابنه آدم خلال التتويج، وهو ما تسبب فى امتناع شيكابالا عن الاحتفال بالتتويج.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح في خط الدفاع، محمود عبد العزيز وإمام عاشور وأمامهما إسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد في خط الوسط، مروان حمدى في خط الهجوم".