شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثي: الزمالك يستحق أكثر من دورى.. والجمهور يستاهل يفرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمدى المثلوثي، لاعب فريق الزمالك، أنه ناد يمتلك جمهورا كبيرا، يستحق الفرحة، مع وعد بتحقيق ألقاب فى المواسم القادمة.

وقال المثلوثي، فى تصريحات لقناة الزمالك، أنه ظل عدة أشهر دون مشاركة، وكان يتدرب بمفرده إلا أن لاعبى الفريق ساندوه وكانوا رجال معه، فالزمالك فريق كبير يستحق التتويج بأكثر من بطولة دورى.

ومن جانبه قال محمد أشرف روقا، إن اللاعبين كانوا لديهم هدف وهو التتويج بالبطولة لإسعاد الجماهير، بينما قال إمام عاشور إن اللاعبين أهم ما يميزهم فى هذه البطولة أن روحهم كانت حلوة، وعلى قلب حل واحد داخل وخارج الملعب.

حقق فريق الزمالك التعادل مع البنك الأهلى، بنتيجة 1 / 1 في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13 في تاريخه.