شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام وإحصائيات من تتويج الزمالك بلقب الدورى الـ13 فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك العديد من الأرقام والإحصائيات، خلال مشواره للتتويج بلقب الدورى لموسم 2020 / 2021 ليحصد اللقب رقم 13 فى تاريخه، وذلك بعدما إعتلا جدول الترتيب عقب منافسة شرسية مع الأهلى، ليحسم الفارس الأبيض البطولة فى النهاية بفارق 4 نقاط عن المارد الأحمر صاحب المركز الثانى، ونرصد فى الأسطر التالية الأرقام التى حققها الأبيض خلال مشواره فى تحقيق البطولة.

خاض فريق الزمالك 34 مباراة

حقق الفوز في 24 لقاء

وتعادل في 8 مباريات

وخسر مباراتين

سجل اللاعبون 61 هدفا

واستقبلت شباكه 21 هدفا

وحصد اللقب بعد الوصل للنقطة 80

الزمالك ثانى أكثر فريق تنفيذًا للمحاولات الناجحة برصيد 166 محاولة

الربع الأخير من كل شوط هو الأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 12 هدفا

الزمالك أكثر الفرق إرسالاً للعرضيات الناجحة برصيد 218 عرضية

الزمالك ثانى أقل فريق يحصل على بطاقات صفراء بمعدل 53 بطاقة

الزمالك تلقى 3 بطاقات حمراء فقط خلال مشواره بالدورى

الزمالك حصل على 13 ضربة جزاء خلال مشواره

أشرف بن شرقى هداف الزمالك برصيد 15 هدفا

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على ستاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13.

يذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، رفض اصطحاب شيكابالا ابنه آدم خلال التتويج، وهو ما تسبب فى امتناع شيكابالا عن الاحتفال بالتتويج.