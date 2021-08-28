شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: حزين من طريقة تسليم درع الدورى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري الممتاز، مشيدا بالأداء الرجولي للاعبين خلال مشوار البطولة.

وأشار إمام، فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى الزمالك، إلى أنه حزين من الطريقة التي تم تسليم الدرع بها للزمالك، لافتا إلى أنه إذا كان الشخص الذي سيسلم الدرع لا يريد تسليمه بصورة جيدة تليق باسم الزمالك فعليه ألا يحضر المراسم، مؤكدا أن الزمالك قلعة رياضية كبيرة ويجب أن يدرك الجميع ذلك.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 80 نقطة، وكان قد حسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة.

يذكر أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، رفض اصطحاب شيكابالا ابنه آدم خلال التتويج، وهو ما تسبب فى امتناع شيكابالا عن الاحتفال بالتتويج.

وضمت قائمة اللاعبين الذين حصلوا على أول بطولة دوري مع الفريق الأبيض: المغربى أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، كريم بامبو، مصطفى محمد، فرجانى ساسي، محمد عواد، سيف فاروق جعفر، أسامة فيصل، حسام عبد المجيد، محمود حمدي "الونش"، عبد الله جمعة، محمود علاء، مروان حمدي، حمزة المثلوثي، أحمد عيد، حميد أحداد، إسلام جابر، حاتم محمد، أحمد فتوح، محمد عبد الغني، حسين فيصل، يوسف أسامة، محمد أشرف "روقا"، حسام أشرف، محمد عبد السلام، ياسين مرعي.