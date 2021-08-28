شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شيفيلد الإنجليزى: أشجع الزمالك من أيام شحاتة وتأكدت من تتويجه منذ شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمير عبد الله بن مساعد، مالك نادى شيفلد يونايتد الإنجليزى، أنه من متابعى نادى الزمالك منذ أيام حسن شحاتة وطه بصرى وعلى خليل.

وأضاف مساعد، فى تصريحات لقناة الزمالك، أنه كان مطمئن وعلى يقين من أن الزمالك سيفوز ببطولة الدورى.

وأشار رئيس نادى شيفيلد إلى أنه يشجع الزمالك ومعه فى السراء والضراء، ولديه ثقة فى أن الإدارة ستستمر فى حصد المزيد من البطولات، لأنه فريق يستحق التتويج بالبطولات.

واختتم الأمير مساعد بأن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بين الزمالك ونادى شيفيلد، حيث يقوم بزيارة القاهرة قريبا، على أن يزور نادى الزمالك خلالها.

وحقق فريق الزمالك التعادل مع البنك الأهلى بنتيجة 1 / 1، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13 في تاريخه.