شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 28 / 8 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 28 / 8 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام خمسة لقاءات تجمع سموحة مع مصر المقاصة على استاد الإسكندرية وبيراميدز مع غزل المحلة على استاد الدفاع الجوى والمقاولون العرب مع الاتحاد السكندرى بالجبل الأخضر والإنتاج الحربى مع وادى دجلة على استاد الأهلى والسلام وإنبى مع الجونة على استاد بتروسبورت.

موعد مباراة سموحة ومصر المقاصة

تقام مباراة سموحة ومصر المقاصة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد الإسكندرية في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق السكندري بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر المقاصة من بيراميدز بخمسة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 54 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 54 هدفاً.

موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة

تقام مباراة بيراميدز وغزل المحلة في تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد الدفاع الجوى في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها بيراميدز بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المقاصة بخماسية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفلاحين بهدفين مقابل هدف من المقاولون العرب في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 51 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

موعد مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندرى

تقام مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندرى في تمام السابعة مساء اليوم السبت على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع البنك الاهلى سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 45 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

موعد مباراة الإنتاج الحربى ووادى دجلة

تقام مباراة الإنتاج الحربى ووادى دجلة في تمام السابعة مساء اليوم السبت على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة الوداع للفريقين يدخلها الإنتاج بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل غزلان دجلة مع سيراميكا سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

موعد مباراة إنبى والجونة

تقام مباراة انبى والجونة في تمام التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الجونة مع الاهلى بثلاثة أهداف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من بطولة الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.