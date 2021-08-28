شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني عن تصريح الدورى اقوى من افريقيا: وانت مفزتش بيها ليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أنه دفع ثمن تعلمه كرة القدم، وعندما وصل مصر لم يكن يفهم أجواء الدوري المصري، ولم يكن يعرف ثقافة لاعبي فريقه، وهناك أمور كثيرة لم يكن يفهمهما وقت مجيئه وفهم أن هناك أمورا أكبر من كرة القدم.

قال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أسوان: "ارتكبت أخطاء كثيرة ولكن ارتكبتها عن جهل مثل الطفل الصغير الذي يمر الشارع بدون معرفة، وروح وشخصية الأهلي أن تكسب كل الألقاب ومن 6 مسابقات كسبنا 5 وكان من الممكن نحقق أفضل مما تحقق".

وأضاف: "لعبنا 19 مباراة خلال 50 يوم وكل 3 أيام مباراة والمنافس حصل على راحة قرابة شهر وسافرنا إلى تونس وقطر وجنوب افريقيا، بخلاف كان هناك 6 لاعبين في المنتخب الأولمبي، ومع ذلك خلال 11 شهر حققنا ما لم يتحقق منذ فترة".

وتابع: "اذا لم تكن سعيدا بما تحقق في الـ11 شهر الماضيين فانت جاحد على النعمة التي حدثت ولاعبينا كانوا مرهقين للغاية لذا فضلنا اراحة لاعبي المنتخب الدوليين، على الأقل يحصلوا على 4 أيام راحة قبل الانضمام لمعسكر المنتخب حتى يعودوا على بداية مباريات الكأس، ولا نشتكي من أي شيء وجماهير الأهلي تمنحنا الطاقة والقوة وأعلم بضيقهم لخسارة لقب الدوري".

واستطرد: "أحيانا الله يمنحنا دروس في الحياة وقد يكون لو حققنا كل شيء ما كان سيصبح أمامنا شيء لنقاتل من اجله، وللأسف لم أرى جمهور الأهلي بالملعب حتى الآن، ولكن اسمعهم في الشوارع والموسم القادم سيكون افضل وسأكون أذكى بشكل أفضل بعدما فهمت الدوري بخلاف التدعيمات التي حصلت لتقوية الفريق في الفترة القادمة".

وأردف: "أعود إلى جنوب إفريقيا غدا ومنذ تولي المهمة لم أمكث في بلدي اكتر من 3 أيام وسأقضي 4 أيام ونصف ولا اشتكي لاني ملتزم مع الأهلي وحزين للغاية بعد خسارة الدوري وأنا مدرب وأحب الفوز بالالقاب، وسأراجع الأخطاء بعد العودة إلى جنوب افريقيا وسأكون أمين مع نفسي ولاعبينا ارهقوا بسبب ضغط المباريات والأهداف جميعها كانت تأتي في الدقائق الأخيرة بسبب الإرهاق وغياب التركيز الذهني".

وعلق موسيماني على تصريحات بأن بطولة الدوري أقوى من دوري أبطال إفريقيا قائلا: "لو بطولة الدوري اقوى ما فزتش بيها ليه؟ وانت اخر مرة كسبت بيها امتى؟ ومش عايز أذكر أسماء اندية وانا فزت بافريقيا مرتين منذ قيادة الأهلي، وكان من الممكن التتويج بالدوري لو استغللنا الفرص التي أضعناها".