شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمودي: سعيد بعودتى للملاعب.. وأشكر بيراميدز على الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد حمودى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن سعادته البالغة بعودته للملاعب من جديد بعد فترة غياب طويلة؛ بسبب الإصابة التى تعرض لها فى وتر أكيليس، وهى الإصابة التى تعرض لها أثناء أحد تدريبات فريقه فى شهر يناير الماضي، ليخضع اللاعب لجراحة عاجلة استلزمت خضوعه لبرنامج علاجى طوال الفترة الماضية.

وأضاف حمودى، فى تصريحاته، أنه يوجه الشكر للجهاز الفنى لفريق بيراميدز بقيادة اليونانى تاكيس جونياس على ثقته ودعمه طوال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ضمه لقائمة مواجهة غزل المحلة فى المباراة التى ستجمعهما في الخامسة من مساء اليوم، السبت على ستاد الدفاع الجوي في الجولة 34 والأخيرة من الدوري الممتاز.

وتابع حمودى تصريحاته، أنه سيبذل قصارى جهده داخل الملعب للعودة لمستواه فى أسرع وقت، متمنيًا أن يحالفه التوفيق فى مشواره المقبل.

وضمت قائمة بيراميدز لمواجهة غزل المحلة كلا من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - أحمد حمودي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود عبد القادر - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي