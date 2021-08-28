شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: الدورى منحنا دفعة معنوية والبطولات القادمة كلها بتاعتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد عيد، لاعب نادى الزمالك، عن سعادته الكبيرة عقب تتويج فريقه ببطولة الدورى العام، وقال أحمد عيد في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر": زعلنا الجماهير كثيراً ولكننا فرحناهم بالدورى وإن شاء الله الكأس في الزمالك، أتمنى أكون أديت بشكل جيد واللاعبين يساندونى بشكل كبير داخل أو خارج الملعب.

وأضاف لاعب الزمالك: الدورى منحنا دفعة معنوية كبيرة والبطولات القادمة كلها بتاعتنا.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13.

يذكر أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، رفض اصطحاب شيكابالا اصطحاب ابنه آدم خلال التتويج، وهو ما تسبب فى امتناع شيكابالا عن الاحتفال بالتتويج.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح في خط الدفاع، محمود عبد العزيز وإمام عاشور وأمامهما إسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد في خط الوسط، مروان حمدى في خط الهجوم".