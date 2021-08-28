شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان: نعد جماهير الأهلي بالعودة لتحقيق البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اعتذار الجهاز الفني للجماهير عن ضياع بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، مؤكدًا أن القادم أفضل، حيث يخوض الفريق منافسات قوية ومهمة خلال المرحلة المقبلة.

وقال فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى الأهلى: «نعد جماهير الأهلي بالعودة لتحقيق البطولات الفترة المقبلة».

وأكد أن جلسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مع اللاعبين عقب مباراة الجونة كان لها أثر إيجابي للغاية في اللاعبين والجهاز الفني من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة.

وأضاف: «ظروف مباراة اليوم أمام أسوان لم تساعدنا على الدفع ببعض اللاعبين العائدين من الإصابة مثل محمد محمود».

وأوضح أن صفحة الدوري انتهت وعلينا التركيز في المقبل بعد الصفقات الجديدة والتدعيمات المهمة التي قام بها النادي.

وتابع: «الصفقات الجديدة لا تقلل على الإطلاق من اللاعبين الموجودين بالفريق، ولكنها عادة الأندية الكبرى أن تكون عندك أسماء مهمة وكبيرة في جميع المراكز».

واستطرد: «الصفقات الجديدة مهمة جدا للفريق وسيكون على عاتقها مسئولية كبيرة».

واختتم قمصان تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي يستعد خلال المرحلة المقبلة لخوض منافسات قوية، وطموحنا كبير جدا، حيث سنخوض منافسات كأس العالم للأندية، وقد نواجه تشيلسي مثلما سبق أن واجهنا بايرن ميونيخ وكلها منافسات تحتاج إلى تدعيمات قوية، كما أننا نتطلع للحفاظ على بطولة إفريقيا للموسم الثالث على التوالي.