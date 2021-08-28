شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافي.. عطاء لا يتوقف مع القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنت جماهير نادي الزمالك بمحمد عبد الشافي، نجم الجبهة اليسرى في القلعة البيضاء، بعد تألقه الكبير خلال الموسم الجارى مع الفريق الأبيض ليحصد درع الدورى، ويثبت مجددًا أن العمر مجرد رقم، وأن كرة القدم لا تعترف إلى بالعطاء على أرض الملعب، وتنحاز دائمًا لأصحاب الروح القتالية.

محمد عبد الشافي، عاد إلى الزمالك في الموسم الماضي بعد إنهاء مشواره الاحترافي في صفوف أهلي جدة السعودي ليلتحق ببيته السابق نادي الزمالك.

وبات شيفو أمل الزملكاوية في استعادة قوة وهيبة مركز الظهير الأيسر بعد فترة من التذبذب في هذا المركز لتذبذب مستوى اللاعبين الذين تولوا مسئوليته في مباريات سابقة، ولا يتوقف دور عبد الشافي على كونه لاعباً مميزاً في هذا المركز وحسب، بل يمتد أيضاً إلى دوره القيادي في توجيه زملائه باعتباره أحد كباتن الفريق الأبيض.

عبد الشافي خلال مسيرته الكروية لعب لـ 4 أندية حيث لعب مع غزل المحلة 43 مباراة، ثم انتقل إلى الزمالك ليشارك في 150 مباراة مع القلعة البيضاء، قبل أن يحترف في أهلي جدة ليشارك مع الفريق السعودي في 113 مباراة، بالإضافة إلى 10 مباريات أخرى في الفتح السعودي.

ومنذ بداية الموسم الجارى، شارك شيفو في 16 مباراة مع الفريق الأبيض صنع هدفا وسجل آخر، وغيبته الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مشاركته في قمة الدوري بالموسم الماضي، لمباريات كثيرة ومهمة قبل أن يعود إلى التألق من جديد مع فرسان ميت عقبة.

توج عبد الشافي عبر مسيرته الكروية بالعديد من البطولات أبرزها، كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطني في 2010، وتوج بالدورى مع الزمالك مرتين، كأس مصر 3 مرات، كأس السوبر المصري مرة واحدة، وكأس السوبر الأفريقى مرة واحدة، ومع أهلى جدة توج شيفو بالدورى السعودى مرة واحدة، وكذلك بطولة الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر السعودى، وكأس ولي العهد مرة واحدة.