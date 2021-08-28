محمود علاء: أمتلك عروض وليس لدي ذرة تفكير في الرحيل عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح محمود علاء مدافع الزمالك بأنه بالفعل يمتلك عروض للرحيل عن النادي، قائلًا أنه لا يمتلك في الوقت الحالي ذرة تفكير من أجل الرحيل عن النادي، وذلك عقب الفوز ببطولة الدوري للمرة الـ13 في تاريخ النادي.

وقال علاء في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "أشكر جمهور نادي الزمالك البطل على الوقوف بجانبنا طوال الموسم، ولا استطيع أن أنسى شكر مرتضى منصور الذي جمع هذا الفريق، وكل من تولى إدارة النادي وصولا حتى كابتن حسين لبيب".

وتابع: "البطولة َمستحقة بالنسبة لنا لأننا حاربنا عليها حتى أخر لحظة بتكاتف كافة المنظومة داخل النادي".

وأضاف: "بعد التوقف كنا نحاول بقدر الإمكان ألا نفرط في أي نقطة، لأن خسارة النقاط في المرحلة الأخيرة لا يمكن تعويضه، وتمكنا من حسم اللقب قبل الجولة الأخيرة لأننا تفوقنا في النقاط".

أما عن إمكانية الرحيل فقال: "يوجد عروض بالتأكيد لكني أغلق كل شيء في الوقت الحالي، ولا أمتلك أي ذرة تفكير في الرحيل عن النادي، ولا أفكر إلا في التحقيق البطولات مع النادي الفترة المقبلة."