بالفيديو والصور.. مراسم تتويج الزمالك بدوري موسم 2020-2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

توج فريق الزمالك بلقب دوري we المصري، مساء الجمعة، بعد نهاية مباراة الفريق أمام البنك الأهلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

واحتضن ملعب بتروسبورت احتفال لاعب الزمالك بلقب الدوري، فبعد صافرة نهاية اللقاء، نزل أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة إلى أرض الملعب ليسلم درع الدوري إلى الفريق.

وقام مجاهد بتسليم درع الدوري لحسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك، قبل أن يقوم الأخير بترك الدرع مع لاعبي الزمالك ليحتفلوا به.

واختتم الزمالك بطل دوري we المصري مباريات البطولة، بالتعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ34 من المسابقة على استاد بتروسبورت.

ورفع الزمالك رصيده إلى 80 نقطة مع ختام المسابقة، وفي الجانب الآخر أصبح رصيد البنك الأهلي 35 نقطة.