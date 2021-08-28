موسيماني: هناك 3 أسباب لاستقبال الأهداف.. وقد نتعاقد مع لاعب أو اثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأن كثرة استقبال الفريق للأهداف في الدقائق الأخيرة ترجع إلى 3 أسباب، سوف يعمل على دراسته من أجل تجنبها الموسم المقبل، وأوضح أن الفريق قد يتعاقد مع لاعب آخر أو اثنين.

وقال موسيماني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب ختام الدوري: "أنا أمين مع نفسي، أعترف أن استقبال 29 هدف في موسم واحد يعتبر مشكلة، لكن عندما تنظر إلى الأهداف تجد أنها تأتي في نهاية المباراة، وعندما يستقبل فريق أهداف في هذا التوقيت فإما أنك فقدت تركيزك، مرهق، أو تهاجم بعشوائية".

وتابع: "عندما أعود إلى بلدي سوف أدرس كل هذا، وسأكون أمين مع نفسي، لكن لا يجب أن تتجاهل كثرة المباريات والسفر".

أما عن رغبته في تدعيم الدفاع، فقال: "كرة القدم لعبة طريفة، عندما استقبل أهداف استطيع أن استخرج دروس وأتعلم كي لا نستقبل مزيد من الأهداف، أنت تلعب أمام المصري وتسجل 4 أهداف، فهذا يعني أنك فريق جيد يسجل كثير من الأهداف."

وأضاف: "لكن دورنا هو أن نحافظ على شباكنا أيضًا، لقد لعبنا في كأس العالم استقبلنا هدفين في مباراة واحدة، وأمام الوداد استقبلنا هدف في مبارتين وسجلنا 5 أهداف، وهذا يعني أننا يمكن أن نحافظ على شباك نظيفة ولا نستقبل أهداف أمام الفرق الكبيرة، لكن أمام الفريق الأقل يجب أن تحترمه وتكون في تركيزك كما هو الحال في المواجهات الكبرى".

وواصل: "كنا سنحقق بطولة الدوري إذا تمكنا من تسجيل الفرص التي سنحت لنا".

واختتم قائلًا: "من الممكن أن نتعاقد مع لاعب آخر أو اثنين، لكن الأهم هو البطولات، أنا أريد تسجيل مزيد من الأهداف لأحقق الفوز، برشلونة يستقبل الكثير من الأهداف لكنه يفوز أيضًا، فل انتهت كافة المباريات بنتيجة 0-0 سنهبط للدرجة الثانية".