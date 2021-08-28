موسيماني: ارتكبت أخطاء مثل الطفل.. وإن كان الدوري أصعب لماذا خسرت إفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأنه دفع ثمن ما تعلمه من الموسم الأول له مع الأهلي، قائلًا أن من يعتبر بطولة الدوري أصعب، أن يسأل نفسه لماذا خسر دوري أبطال إفريقيا، ومتى حققها آخر مرة.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على أسوان 2-1: "لقد دفعت ثمن ما حصلت عليه من تعليم في الفترة الماضية، أتيت إلى مصر وأنا لا أعرف الكثير عن الدوري، وعن ثقافة اللاعبين والجانب الديني حتى لم أكن أعرفه".

وتابع: "أتيت هنا من أجل كرة القدم لكني اكتشفت أن الأمر لا يتعلق بالكرة فقط.. ارتكتب أخطاء كثيرة خلال الفترة الماضية عن جهالة مثل الطفل الذي لا يعرف كيف يعبر الشارع.. هناك شخص رفع 6 صور لي وأنا أرفع الكؤوس خلال الفترة الماضية، وكنت سعيد، لكني أعلم أن روح الأهلي لا تقبل الهزيمة.. حققنا 5 بطولات من 6 خلال الفترة الماضية".

وأوضح أسباب خسارته للدوري، قائلًا: "لعبنا مباريات متتالية، والمنافس كان يحصل على راحة لمدة شهر، كنا نسافر إلى الكونغو، تونس، وبريتوريا، وقطر من أجل كأس السوبر وكأس العالم، وكان لدينا 6 لاعبين في الأولمبياد، والآن هناك 7 لاعبين في المنتخب يسافرون للدول المختلفة".

وأضاف: "ومع ذلك خلال 11 شهرًا حققنا ما حققناه، إن لم أكن سعيدًا فأنا جاحد بالنعمة التي منحها الله لنا، والفريق مرهق للغاية لذلك منحت لاعبي المنتخب راحة في المباراة على الأقل للحصول على راحة 4 أيام قبل اللعب للمنتخبات المختلفة".

وواصل: "عندما يعود اللاعبون من المنتخب سيكون مع بداية مباريات الكأس، لكن نحن لا نشتكي من أي شيء، جماهير الأهلي تمنحنا الطاقة والقوة، بالطبع الجمهور متألم لخسارة الدوري، ونحن أيضًا نشعر بالألم."

واستطرد: "أحيانا نتعرض للخسارة لكي نحصل على الطاقة من أجل القتال والفوز بالبطولات.. أعد الموسم المقبل أن الأمور ستكون أفضل، لأنني أصبحت أكثر ذكاء وفهم للدوري".

ورد على من يعتبر الدوري أقوى من إفريقيا، قائلًا: "الدوري مختلف عن دوري الأبطال بالطبع، البعض يقول أن بطولة إفريقيا أسهل من الدوري، وإن كانت بطولة إفريقيا أسهل فلماذا لم تفز بها، وأخر مرة فزت بها كانت متى، أنا لا أريد الافصاح عن أسامي أندية، أنا حققت بطولة إفريقيا مرتين."