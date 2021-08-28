طارق حامد: الأفضل لم يأت بعد رغم تحقيق لقب الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد طارق حامد، لاعب نادي الزمالك، أن الفريق مر بظروف صعبة طوال الموسم وكان هناك مشاكل ادارية ورغم ذلك استطاع تحقيق بطولة الدوري.

وقال حامد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" لا أنسى شكر كل من تولي إدارة النادي خلال الفترة الماضية عماد عبد العزيز وحسين لبيب ومرتضى منصور والمدرب باتشيكو و اللاعب فرجاني ساسي حيث لعب دورا هاما مع الفريق".

وتابع:" لا يوجد مباراة في الدوري سهلة اذا كنت تريد تحقيق البطولة كان يجب الفوز بكل المباريات ".

وأتم تصريحاته:" بعد تحقيق لقب الدوري الأفضل لم يأت بعد، ولاعبو الزمالك لديهم القدرة على التأقلم مع اي مدير فني وأي طريقة لعب".

واختتم الزمالك بطل دوري we المصري مباريات البطولة، بالتعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ34 من المسابقة على استاد بتروسبورت.

ورفع الزمالك رصيده إلى 80 نقطة مع ختام المسابقة، وفي الجانب الآخر أصبح رصيد البنك الأهلي 35 نقطة.