رسميًا.. الأهلي يعلن عن رابع صفقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع حسام حسن قادمًا من نادي سموحة، ليكون الصفقة الرابعة بالنسبة للفريق خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري لموسم 2021-2022.

وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات، أن الأهلي ضم حسام حسن، لمدة خمس سنوات قادمة.

وأوضح أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع نادي سموحة، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين.

وعلم الخليج 365 أن محمود الخطيب رئيس النادي تحدث مع فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحه قبل أن يتقابلا سوياً وتم بحث الأمر والإتفاق على بعض التفاصيل.

وتولى أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق الملف تماماً وتحدث مع اللاعب ووكيله وحصل علي توقيعه، وتضمنت الصفقة دفع مقابل مادي هو 17 مليون جنيه بجانب إعارة فهد جمعة مهاجم فريق الشباب مواليد 1999 بالأهلي لمدة موسمين والظهير الأيمن أحمد بيكهام لمدة موسم.

كما تضمنت الصفقة ابقاء سموحه علي محمد عبدالمنعم إعارة لمدة موسم أيضاً.

وأتى التعاقد مع حسام حسن ليكون الصفقة الرابعة، بعد ابرام 3 صفقات أمس الخميس، مع بيرسي تاو قادمًا من برايتون، لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني، وكريم فؤاد من النجوم.