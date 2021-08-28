شاهد فيديو اهداف الاهلي واسوان في الدوري المصري.. صلاح محسن يختمها في +90

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي واسوان بالجولة 34 والأخيرة في الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021.

اختتم النادي الاهلي موسم 2020/2021 في الدوري المصري الممتاز، بتحقيق الفوز على اسوان بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب الاهلي We السلام.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين دون أهداف، ولم يشهد أي فرصة خطرة سوى كرة محمد شريف في الدقيقة (28)، عندما تلقى تمريرة من صلاح محسن داخل منطقة الست ياردات أطاح بها خارج المرمى بغرابة.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد عند الدقيقة (51)، باغت فريق اسوان النادي الاهلي بالهدف الأول عن طريق أشرف مجدي.

واستغل أشرف مجدي كرة ارتطمت في محمود وحيد داخل منطقة الجزاء، وانفرد بالحارس مصطفى شوبير ليسدد كرة على يمينه استقرت داخل الشباك.

وتحصل الاهلي على ضربة جزاء في الدقيقة (67)، احتسبها الحكم بعد العودة للفار، إثر لمسة يد على أحمد دحروج داخل المنطقة، تولى تنفيذها محمد شريف مسجلًا هدف التعادل.

واكمل صلاح محسن عودة المارد الأحمر بتسجيل الهدف الثاني في الثوان الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع (90+7)، حينما تلقى تمريرة من محمد شريف داخل المنطقة هيأها لنفسه ووضعها في الشباك بتسديدة أرضية.

وبهذا الانتصار، اختتم الاهلي موسمه برصيد 76 نقطة في المركز الثاني خلف البطل “الزمالك” بفارق 4 نقاط، في المقابل تجمد رصيد اسوان عند 27 نقطة في المركز الأخير.

شاهد فيديو اهداف الاهلي واسوان في الدوري المصري