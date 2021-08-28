نتيجة مباراة الزمالك والبنك الاهلي في الدوري المصري..تعادل يُعكر الاحتفال ويُفسد فرحة حفني

تعرف على نتيجة مباراة الزمالك والبنك الاهلي في الجولة ال34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2020.

فشل الزمالك في الاحتفال بتتويجه بلقب الدوري المصري عندما حل ضيفًا على البنك الاهلي مساء اليوم الجمعة 27 أغسطس بملعب بترو سبورت، حيث اكتفى بالتعادل الايجابي 1/1.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وانتظر الزمالك حتى الدقيقة 72 للاحتفال بأول أهداف اللقاء عن طريق صانع الألعاب الدولي المصري السابق «أيمن حفني» بمساعدة من إمام عاشور.

لكن فريق البنك الاهلي انتفض خلال الدقائق ال10 الأخيرة من اللقاء، وسيطر بالطول والعرض، ونجح في تعديل النتيجة 1/1 عند الدقيقة 84 بواسطة كريم بامبو – لاعب الزمالك السابق- بعد تلقيه تمريرة من أحمد علي.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة احتسب الحكم محمود عاشور ركلة جزاء صحيحة لصالح البنك الاهلي، كادت تعكر تمامًا من احتفالات الزمالك، لولا تعملق الحارس محمد أبو جبل في التصدي لتسديدة المهاجم الهداف أحمد علي.

ورفع الزمالك بعد هذا التعادل رصيده ل80 نقطة في المركز الأول بفارق أربع نقاط عن الاهلي الذي انتصر في نفس التوقيت على ضيفه اسوان لحساب نفس الجولة.

ولم يحصل نادي الزمالك على ممر شرفي من جانب أعضاء فريق البنك الاهلي في بداية المباراة، وهو ما أثار استياء جمهور الفارس الأبيض، لا سيما الذي تواجد خارج ملعب بترو سبورت لبدء الاحتفال بلقب البطولة الغائبة منذ 2015.