الامارات | المواطنة جواهر تتقلد برونزية آسيا في الملاكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن المواطنة جواهر تتقلد برونزية آسيا في الملاكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت الملاكمة المواطنة جواهر غريب الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للناشئات بوزن 46 كيلوغراماً، المقامة في فندق ليوميريديان المطار في دبي، لتصبح ثالث ملاكمة مواطنة تحرز ميدالية بعد حنان الزيودي ورحمة المرشدي، وذلك بعد أن خسرت في نصف النهائي أمام الأوزبكية جانيفا.

وقدمت جواهر أداء مميزاً في البطولة لكنها واجهت تكتيكاً عالياً من بطلة أوزبكستان لتكتفي بنيل البرونزية، وهي أول ميدالية للإمارات في البطولة الحالية، بينما يتوقع فوز اللاعب جاسم النقبي بالبرونزية في منافسات الناشئين، إضافة إلى فرصة ثمينة لبقية ملاكمات المنتخب النسوي.

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد الملاكمة حسن الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «نبارك لأسرة الملاكمة الإماراتية النقلة النوعية في ملاكمة الإناث، ويسعدنا أن الإنجاز تزامن مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، وهذا إنجاز كبير لوجود بناتنا في حلبات الملاكمة القارية، وخطوة الى الأمام سنعمل على تعزيزيها والمسيرة مستمرة».

بدوره، قال المدير الفني لمنتخبات الملاكمة الإماراتية محمد الشبلي: «ارتداء المرأة الإماراتية قفازات الملاكمة وقميص المنتخبات إنجاز في حد ذاته، خصوصاً أن منتخب لا يتعدى عمره سنتين ويواجه منتخبات متقدمة في الملاكمة النسوية التي يعود تاريخها إلى 25 سنة مضت هو إنجاز كبير».

وأضاف: «نتوقع الفوز بميداليتين جديدتين بلون الذهب أو الفضة في الجولة النهائية بعد تأهل الملاكمتين رحمة المرشدي، ومريم عادل، بينما نتوقع برونزية أخرى للاعبة شهد خميس، ويحسب لجهود الجهاز الفني المميزة ألف حساب لأهميتها بتنظيم العمل التدريبي وخوض تجربة تسوية مهمة، ونرى في ما تحقق إلى الآن أنه إنجاز كبير سنعمل على تطويره مستقبلاً».

وقالت البطلة جواهر لـ«الإمارات اليوم»: «كل بداية صعبة وأنا أدرك ذلك، وسعيدة بأن أسهم في رفع علم الإمارات على منصات التتويج الدولية، وأتمنى التوفيق لزميلاتي، وشكراً لعائلتي الكريمة ولمدربي عادل العشري ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وزميلاتي اللاتي يشجعنني وللجميع، وسأواصل تدريباتي من أجل إنجاز أفضل».

وأضافت: «أشعر بسعادة كبيرة للمشاركة في البطولة وتمثيل الإمارات في المنافسات، وهي تجربة اتطلع من خلالها للتتويج في المنافسات القارية، وعلى الرغم من الخسارة في مباراة نصف النهائي أمام اللاعبة الأوزبكية لكني أشعر بسعادة الوقوف على الحلبة أمام لاعبة تسبقني بقوتها الفنية كملاكمة دولية لها إنجازاتها، وهذه هي البداية وأتمنى تحقيق المزيد، وأدرك أن كل بداية صعبة، ولكن بفضل دعم اتحاد الملاكمة ونادي الفجيرة للفنون القتالية وعائلتي ومدربي الكابتن محمد مصبح والكابتن عادل العشري سأواصل تدريباتي نحو الأفضل».

البطلة الإماراتية: «أشعر بسعادة كبيرة للمشاركة في البطولة وتمثيل الإمارات في المنافسات».

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