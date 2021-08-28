الامارات | دياز: النصر أظهر جزءاً من شخصيته أمام العروبة

شكرا لقرائتكم خبر عن دياز: النصر أظهر جزءاً من شخصيته أمام العروبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب النصر، الأرجنتيني دياز، أن فريقه نجح في العودة إلى بطولة دوري أدنوك للمحترفين من جديد وطي صفحة الخسارة في الجولة الأولى أمام عجمان، وذلك بعد فوزه العريض بخماسية على العروبة، مشيراً إلى أن العميد قدم جزءاً من شخصيته الحقيقية، وهذا دليل على أنه قادر على تقديم مستوى جيد.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة إنه يهدي النتيجة الإيجابية إلى جمهور النصر، ويشكرهم على دعمهم المتواصل للفريق، موضحاً أن ظروف الطقس منعت الفريق من تقديم صورته الحقيقية، لكنها كبداية تعتبر جيدة. وأضاف: «عودة تيغالي أسهمت في ترجمة شكل الفريق الهجومي، والأهم هو طي صفحة مباراة عجمان السيئة، وقدمنا جزءاً من مستوانا الحقيقي. الفترة المقبلة ستكون أفضل وأكثر إيجابية بالعمل على تطوير الفريق ومعالجة السلبيات التي ظهرت في المباراتين. ومع تحسن حالة الطقس بالتأكيد سيقدم الفريق مستوى أفضل».

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