الامارات | قويض: الظفرة سيكمل ملف التعاقد مع الأجانب خلال التوقف

شكرا لقرائتكم خبر عن قويض: الظفرة سيكمل ملف التعاقد مع الأجانب خلال التوقف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق الظفرة، السوري محمد قويض، أن إدارة ناديه ستحسم ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب والمواطنين خلال فترة التوقف الحالية، وذلك بعد أن خاض الجولتين الأولى والثانية أمام الجزيرة والشارقة على التوالي بوجود أجنبي واحد، وخسر في كلتا المباراتين، ليواصل بقاءه من دون رصيد من النقاط بجوار الإمارات والعروبة. وتبحث شركة كرة القدم بنادي الظفرة على تعويض رحيل الثلاثي، المدافع المغربي عصام العدوة، ولاعب الوسط الهولندي مايكل راشوفيل، والمهاجم بيدرو كوندي الذي انتهت إعارته من شباب الأهلي. وقال قويض في المؤتمر الصحافي عقب الخسارة التي تلقاها فريقه أول من أمس على يد الشارقة بهدف دون رد: «كنا قد شددنا الرقابة على لاعبي الشارقة مالانجو وبرنارد باعتبارهما الأخطر، لكن مالانجو استطاع التسجيل. في الشوط الثاني وصلنا إلى منطقة جزاء المنافس بواسطة الكرات الثابتة، لكن ذلك لم يكن كافياً للتسجيل بسبب سوء اللمسة الأخيرة».

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