الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
مان سيتي - أرسنال 15:30
أستون فيلا - برينتفورد 18:00
نيوكاسل - ساوثهامتون 18:00
ليفربول - تشلسي 20:30
سلتا فيغو - بلباو 19:00
سوسييداد - ليفانتي 21:30
إلتشي - إشبيلية 21:30
ريال بيتيس - ريال مدريد 00:00
أتلانتا - بولونيا 20:30
يوفنتوس - إمبولي 22:45
الدوري الألماني
ميونيخ - هيرتا برلين 20:30
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