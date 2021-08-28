الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعم

قال لاعب في إحدى الرياضات الفردية إنه اعتمد على نفسه بشكلٍ كامل أثناء استعداده للبطولات الدولية دون دعم من اتحاد لعبته، وإنه لو حظي سابقاً بدعمٍ أفضل لكانت نتائجه أكثر جودة من التي تحققت.

مبلغ

كشف إداري بأحد أندية الدرجة الأولى أن إدارته حددت مبلغاً مالياً متوسطاً لا يمكنها أن تتجاوزه في التعاقدات مع اللاعبين من خارج الدولة حتى لو كان اللاعب مهماً جداً، متمنياً الحصول على لاعب قادر على دعم الفريق بشكل مميز.

وعد

عقد مسؤول في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين اجتماعاً خاصاً باللاعب الأجنبي الكبير الذي انضم إلى صفوف الفريق أخيراً، ووعده بزيادة راتبه في حال قدم المردود الفني المطلوب مع الفريق.

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