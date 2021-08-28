بعد التعادل أمام أمام البنك الأهلي والتتويج بالدوري.. الزمالك يصدر بيان رسمي موجه للجماهير والإدارات السابقة

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بيانًا موجهًا لجماهير النادي بعد التتويج ببطولة الدوري الممتاز، وكذلك لاعبي الفرق الرياضية بالنادي.

ووجهت إدارة نادي الزمالك خلاله التهنئة بالفوز ببطولات دوري القدم واليد والسلة، وباقي إنجازات الفرق الرياضية خلال الموسم، كما وجهت الشكر للإدارات السابقة للنادي معتبرةً الفوز بالدوري نتاج جهدٍ مشتركٍ معهم.

بيان نادي الزمالك بعد الفوز بالدوري

وجاء في البيان الذي أصدرته اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله علي فضله وتوفيقه، باسمي واسم كل زملائي أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، يسعدني أن أتقدم إلى جماهيره العظيمة واعضائه المحترمين والعاملين به وجميع منتسبيه بالتهنئة الخالصة بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم ببطولة الدوري العام 20/21، تلك البطولة الغالية التي غابت سنوات يأتي الفوز بها اليوم في واحد من أصعب المواسم الرياضية بما شهد فيه النادي من تحديات غير مسبوقة على نحو يؤكد عظمة وعراقة هذا النادي ويقدم رسالة واضحة للجميع يعيها ذوو النفوس السوية والقلوب الصافية والعقول المستنيرة وتستعصي علي من حرمه الله بعدله شيئا من ذلك».

وتابع البيان: «هذا الفوز يؤكد نجاح سياستنا التي رسمناها معا لتكون لنا شرعة ومنهاجا والتزمنا بها قولا وعملا دون مواربة كما عاهدناكم حيث احترام الجميع وتوحيد الصف ونبذ الخلافات والتمسك غير المشروط بقيم الروح الرياضية مع بذل كل الجهود لفرض مناخ صحي للمنافسة العادلة قدر المستطاع ومواجهة الصعوبات والتحديات أيًا كانت طبيعتها أو مصدرها بالجهد والعمل المخلص، تطبيقا لشعارنا الثابت، وهو نبل الغاية وشرف الوسيلة، كما أن هذه البطولة كانت ثمرة جهود إدارات متتابعة لا يمكن إنكار فضلهم وصار شكرهم واجبا، بما يؤكد ثراء هذا النادي العظيم بأبنائه وكوادره».

الزمالك: الدوري درة تاج بطولات العام الجاري

وأضاف البيان: «نادي الزمالك القلعة الرياضية التي لا تغيب عنها شمس البطولات، وإن غابت عنه نجوم افتقدناها ونحترمها على كل حال، إلا أن نجوما أخرى سطعت واستكملت المسيرة بعزم وإخلاص، وها هو النادي اذ يحصد اليوم البطولة رقم 77 في تاريخه الكروي لتكون درة تاج بطولات هذا العام لتجاور دوري كرة اليد ودوري السوبر لكرة السلة وكأس الكرة الطائرة وبطولتي إفريقيا للأندية لكرة اليد وكرة السلة وكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، والعديد من البطولات التي لا يسع المقام لذكرها، تلك البطولات التي كانت بفضل الله ثمرة دعم جماهير عظيمة وجهد وعمل لاعبين كانوا بحق نجوما ضربوا مع أجهزتهم الفنية والإدارية والطبية أروع المثل في الإخلاص والحب لناديهم وإليهم ينسب النصر ويجب لهم الشكر».

ووجهت لجنة الزمالك حديثها للاعبي الفرق الرياضية وأجهزتها: «إلي هؤلاء النجوم نقول سوف نبذل بإذن الله كل الجهد لدعمكم وستبقي اسمائكم محفوره في قلوب محبيكم شأن كل من اخلص لهذا النادي وتفاني من اجل رفعته».

وتابع «إلى جماهير النادي وأعضائه الكرام، إلى من تحلوا بالأمل وكان لديهم إيمان بالقدرة علي النجاح، وإلى من ساورهم الشك في ذلك نقول سنبقى معا، وبدعمكم أيا كان موقعنا نبذل الجهد ونصنع النصر».