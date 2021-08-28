شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 8 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها إصدار اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بيانا موجها لجماهير النادى بعد التتويج ببطولة الدورى الممتاز، للمرة الثالثة عشرة فى تاريخ قلعة ميت عقبة.

زيزو: التتويج بالدورى تعويض للجماهير عما تحملوه.. وفزنا بمجهود صعب

أكد أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، أن أهم ما يميز هذه البطولة أنها جلبت السعادة للجماهير، قائلا: "المهم الجماهير مبسوطة".

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلى مع حسام حسن، مهاجم سموحة لمدة خمس سنوات قادمة، وأضاف أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع نادى سموحة، فى إطار العلاقات الطيبة التى تربط الناديين الكبيرين.

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بيانا موجها لجماهير النادى بعد التتويج ببطولة الدورى الممتاز، للمرة الثالثة عشرة فى تاريخ قلعة ميت عقبة.

اختتم فريق الإسماعيلى منافسات الدورى بتحقيق ألفوز على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة 34 من عمر مسابقة الدورى العام.

حرص لاعبو البنك الأهلى على إقامة ممر شرفى للاعبى الزمالك على استاد بتروسبورت، وذلك تكريما للأبيض على التتويج بلقب الدورى المصرى خلال المواجهة التى تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من الدورى.

وجه طارق حامد، نجم وسط نادى الزمالك، رسالة شكر إلى كل من ساهم فى حصد ألفريق الأبيض للقب بطولة الدورى العام، وقال طارق حامد، فى تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر": لا توجد لحظة يمكن أن تجعلك سعيداً مثل أن تحقق هدفك رغم كل الظروف التى مررنا بها، حققنا بطولة مهمة وأشكر الجهاز ألفنى واللاعبين وكل من ساهم فى هذا الحدث.

أنقذ صلاح محسن، مهاجم الأهلي، فريقه من "سوء الخاتمة" فى بطولة الدورى بعدما سجل هدفاً قاتلاً فى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليقود الأهلى للفوز بهدفين لهدف على أسوان خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز.

تعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، فى المباراة التى أقيمت بين ألفريقين، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التى توج ألفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13 فى تاريخه.

الصفقة الرابعة.. الأهلى يعلن تعاقده مع حسام حسن لمدة 5 مواسم

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلى مع حسام حسن، مهاجم سموحة لمدة خمس سنوات قادمة، وأضاف أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع نادى سموحة، فى إطار العلاقات الطيبة التى تربط الناديين الكبيرين.

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بيانا موجها لجماهير النادى بعد التتويج ببطولة الدورى الممتاز، للمرة الثالثة عشرة فى تاريخ قلعة ميت عقبة.

اختتم فريق الإسماعيلى منافسات الدورى بتحقيق ألفوز على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة 34 من عمر مسابقة الدورى العام.

حرص لاعبو البنك الأهلى على إقامة ممر شرفى للاعبى الزمالك على استاد بتروسبورت، وذلك تكريما للأبيض على التتويج بلقب الدورى المصرى خلال المواجهة التى تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من الدورى.

وجه طارق حامد، نجم وسط نادى الزمالك، رسالة شكر إلى كل من ساهم فى حصد ألفريق الأبيض للقب بطولة الدورى العام، وقال طارق حامد، فى تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر": لا توجد لحظة يمكن أن تجعلك سعيداً مثل أن تحقق هدفك رغم كل الظروف التى مررنا بها، حققنا بطولة مهمة وأشكر الجهاز ألفنى واللاعبين وكل من ساهم فى هذا الحدث.

أنقذ صلاح محسن، مهاجم الأهلي، فريقه من "سوء الخاتمة" فى بطولة الدورى بعدما سجل هدفاً قاتلاً فى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليقود الأهلى للفوز بهدفين لهدف على أسوان خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز.

تعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، فى المباراة التى أقيمت بين ألفريقين، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التى توج ألفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13 فى تاريخه.