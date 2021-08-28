شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينشر صورة غامضة لرابع صفقات الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر موقع تويتر، صورة غامضة كشفت عن استعداد الفريق الأحمر للإعلان عن رابع صفقاته الصيفية استعدادا للموسم الجديد.





الاهلى



الاهلي

وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميا مع الموزمبيقي ميكيسوني، مهاجم نادي سيمبا التنزاني، لمدة أربع سنوات قادمة، وأكد أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات، وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه، وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.