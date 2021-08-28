شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: مكمل في الزمالك ومصلحة الفريق أهم من أى حد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، استمراره مع الفريق الأبيض في الفترة المقبلة، وقال على هامش تتويج الفريق الأبيض بالدورى العام للمرة رقم 13 في تاريخه: مليون مبروك لجماهير الزمالك ومجلس الإدارة والجهاز الفنى واللاعبين الرجالة، ربنا كرمنا في موسم صعب واستعادنا درع الدورى بعد غياب سنوات.

وأضاف عواد، في تصريحات له: مصلحة الفريق أهم من أى شخص، انضميت إلى الزمالك وكنت رقم واحد بد تجربة ناجحة في الدورى السعودى ولكن الحمد لله الأهم بالنسبة لى مصلحة الفريق وعندما كنت أؤدى كنت أظهر بشكل جيد.

وعن استمراه مع الزمالك قال عواد: الأمر مع مجلس الإدارة ولكن بالنسبة لى سأكمل بالزمالك.

وسلم رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة درع الدورى لحسين لبيب، رئيس لجنة إدارة نادى الزمالك، وقام الأخير بتسليم الدرع للاعبين، فى غياب محمود عبد الرزاق شيكابالا عن المشهد، وأحتفل اللاعبون بالدرع رقم 13 فى تاريخ.