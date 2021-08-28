شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو يتعادل للبنك الأهلى أمام الزمالك.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل كريم بامبو، مهاجم البنك الأهلي، هدف التعادل لفريقه فى شباك الزمالك لتصبح النتيجة 1 / 1 فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام، خط الوسط: محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد، خط الهجوم: مروان حمدي.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بعدما خاض 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 .