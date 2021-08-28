شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لاعبي الزمالك الحاصلين على بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك التعادل مع البنك الأهلى، بنتيجة 1 / 1 في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13 في تاريخه.

وضمت قائمة اللاعبين الذين حصلوا على أول بطولة دوري مع الفريق الأبيض: المغربى أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، كريم بامبو، مصطفى محمد، فرجانى ساسي، محمد عواد، سيف فاروق جعفر، أسامة فيصل، حسام عبد المجيد، محمود حمدي " الونش " ، عبد الله جمعة، محمود علاء، مروان حمدي، حمزة المثلوثي، أحمد عيد، حميد أحداد، إسلام جابر، حاتم محمد، أحمد فتوح، محمد عبد الغني، حسين فيصل، يوسف أسامة، محمد أشرف " روقا " ، حسام أشرف، محمد عبد السلام، ياسين مرعي.