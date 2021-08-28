شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يتصدى لركلتى جزاء ويحافظ على تعادل الزمالك أمام البنك الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدى محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، لركلة جزاء البنك الأهلى التى سددها أحمد على فى الدقيقة 90 من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأشار الحكم محمود عاشور بإعادة ركلة الجزاء؛ بسبب تحرك أبو جبل، لينجح الحارس فى التصدي لها فى المرة الثانية ويحافظ على تعادل فريقه بهدف لمثله فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام، خط الوسط: محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد، خط الهجوم: مروان حمدي.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بعدما خاض 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 .