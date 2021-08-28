شكرا لقرائتكم خبر عن توقف مباراة الزمالك أمام البنك الأهلى بسبب "المستبعدين".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت مباراة الزمالك والبنك الأهلى، لدقائق قليلة، بسبب نزول لاعبى الفريق الأبيض المستبعدين إلى أرض الملعب استعدادا للاحتفال بلقب الدورى مع اقتراب المباراة على النهاية، فى اللقاء المقام على ستاد بتروسبورت، فى الجولة الأخيرة بالدورى، ليقوم محمود عاشور بإيقاف المباراة لتواجد عدد من لاعبى الفريق الأبيض المستبعدين فى الممر المؤدى إلى ملعب اللقاء.

وطالب محمود عاشور، بخروج المتواجدين فى الممر وتم استئناف المباراة بعد ذلك، وتقدم الزمالك على البنك الأهلى، بهدف سجله أيمن حفنى فى الدقيقة 72 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وعقب تسجيل حفنى الهدف قام اللاعبون بالاحتفال معه بحمله على الأعناق، خاصة أنه أول هدف للاعب وسجله فى مباراة التتويج بدرع الدورى، بعد رأسية عقب عرضية متقنة من حازم إمام وتعادل البنك الأهلى بعد ذلك عن طريق كريم بامبو لتصبح النتيجة 1 / 1 وتوج الزمالك بلقب الدورى هذا الموسم ليصبح الدوري رقم 13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة.