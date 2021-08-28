شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: التتويج بالدورى تعويض للجماهير عما تحملوه.. وفزنا بمجهود صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، أن أهم ما يميز هذه البطولة أنها جلبت السعادة للجماهير، قائلا: "المهم الجماهير مبسوطة".

وأضاف زيزو، في تصريحات لقناة الزمالك، أن مقولة الكرة للجماهير مقولة صحيحة، فالتتويج ببطولة الدورى تعويض بسيط للجماهير عما تحملوه الفترة الماضية.

وتابع زيزو: "إن حلاوة الدورى إننا كسبنا بمجهود صعب ومش بسهولة، واللاعبين خارج الملعب يريدون الفوز أكثر من اللى داخل الملعب".

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13 في تاريخه.

وتزين استاد بتروسبورت لتنصيب الزمالك بطلا لمسابقة الدورى العام الذى توج به الفريق الأبيض للمرة الـ13 فى تاريخه، حيث سلم رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة درع الدورى لحسين لبيب، رئيس لجنة إدارة نادى الزمالك، وقام الأخير بتسليم الدرع للاعبين.