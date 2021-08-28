شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم.. ومحمد شريف الهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى محمد شريف لاعب الأهلي، مسابقة الدورى هذا الموسم متصدرا لجدول ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفا وبفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه مصطفى فتحى لاعب سموحة المعار من الزمالك

نجح محمد شريف، في تخطي رقم طه إسماعيل، نجم الفريق الأحمر السابق، بعد تسجيله الهدف رقم 21 في مشواره بالدوري هذا الموسم بعد هدفه في مرمى أسوان، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد الجونة ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

محمد شريف الأهلي 21 هدفا

مصطفى فتحى سموحة 16

أحمد ياسر ريان سيراميكا 15 هدفا

أشرف بنشرقي الزمالك 15

عمر كمال المصري البورسعيدي 13

كريم بامبو البنك الأهلي 12

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

باسم مرسي مصر المقاصة 11

أحمد علي البنك الأهلي 11

أحمد سمير طلائع الجيش 11

عمر السعيد الجونة 11

شيميليس بيكلى مصر المقاصة 11

محمود الخطيب (23) – 1974-75 محمد شريف (21) – 2020-2021 طه إسماعيل (20) – 1962-63 أحمد بلال (19) – 2002-2003 محمد أبو تريكة (18) – 2005-2006 وليد أزارو (18) – 2017-2018 أمادو فلافيو (17) – 2006-2007 عماد متعب (15) – 2004-2005 حسام حسن (15) – 1998-1999

بينما جاء ترتيب الهدافين التاريخيين للأهلي: