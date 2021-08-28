شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الرابعة.. الأهلي يعلن تعاقده مع حسام حسن لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع حسام حسن، مهاجم سموحة لمدة خمس سنوات قادمة، وأضاف أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع نادي سموحة، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين.

وسوف ينضم حسام حسن لتدريبات الأهلي وفقا لرؤية الجهاز الفني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن مسؤولو النادى الأهلى الخميس عن ثلاث صفقات من العيار الثقيل، في إطار خطة النادى الأحمر لتدعيم الفريق في الموسم الجديد مع ضغط المباريات المنتظر بسبب مشاركة الأهلى في الكثير من البطولات المحلية والأفريقية ومشاركته الثانية على التوالى في كأس العالم للأندية بعد تتويجه مؤخراً بدورى أبطال أفريقيا.

وأعلن النادى الأهلى عن أولى الصفقات الصيفية بضم كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم المعار إلى فريق إنبى، وذلك بعد تألقه مع الفريق البترولى في الموسم الجارى، ليحجز مقعداً مع المنتخب الأولمبى، وهو ما جعله يدخل دائرة اهتمامات الأهلى لتدعيم الجبهة اليمنى التى تضم محمد هانى وأكرم توفيق والذى تم تغيير مركزه بسبب عدم وجود بديل مناسب لهانى في الأهلى.

كما كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق، أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن الأهلى عن ثالث الصفقات الصيفية بضم بيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزي لمدة 4 مواسم ، وقال أمير توفيق أن الاهلي أنهى جميع إجراءات ضم اللاعب من ناديه ووقع على عقود انتقال للأهلي .

وحرض بيرسي تاو للقاهرة قبل ساعات واتفق على كافة الأمور الخاصة باستقراره في مصر، وسوف ينضم للتدريبات وفقًا للموعد الذي سوف يحدده موسيماني المدير الفني للفريق