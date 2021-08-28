شكرا لقرائتكم خبر عن +90 تُنقذ الأهلي من التعادل في الدوري بفوز قاتل أمام أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذ صلاح محسن، مهاجم الأهلي، فريقه من "سوء الخاتمة" في بطولة الدوري بعدما سجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليقود الأهلي للفوز بهدفين لهدف على أسوان خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي والسلام في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الاهلي إلى 76 نقطة ويبقي في المركز الثاني، فيما يتجمّد رصيد أسوان عند 27 نقطة بعدما تأكد هبوطه لدوري القسم الثاني.

قدم الأهلي عرضا سلبيا بعدما خاض المباراة خاسراً لقب الدوري الذي حسمه الزمالك مؤخراً بشكل رسمي، ولعب الأحمر المباراة بتغييرات كثيرة لكن روح +90 أنقذت الاهلي من سوء الخاتمة ونجح الاهلي في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين أمام أسوان المكافح.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير - محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - بدر بانون - أليو ديانج - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - مروان محسن - محمد شريف.

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة تماماً ربما بسبب غياب الحافز بعدما خسر الأهلي لقب الدوري لصالح منافسه التقليدي الزمالك.

كما أن التغييرات التى أجراها بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تشكيل الفريق ومشاركة عدداً من الوجوه الجديدة كان لها دور في تراجع مستوى الأهلي.

لم يُقدم المارد الأحمر المستوى المأمول ولم تكن له خطورة على مرمى أسوان إلا على فترات مُتباعدة للغاية عن طريق محمد شريف وصلاح محسن وطاهر محمد.

فيما ظهر فريق أسوان بشكل متراجع ولم تكن له خطورة سوى عن طريق عمرو الحلواني نجم الفريق.

الشوط الثاني

عكس أحداث الشوط الأول الهادئ تماماً جاءت إنطلاقة الشوط الثاني الذي بدأه الأ÷لي بتغيير حيث شارك محمد هاني بدلاً من ياسر إبراهيم .

وظهر أسوان بشكل حماسي وتخلي عن حذره الدفاعي ونجح أشرف مجدي من تسجيل هدف أسوان الأول في الدقيقة 53 بعدما استغل "دربكة" دفاع الأهلي وسدد الكرة لتسكن شباك مصطفى شوبير.

وعقب الهدف نشط أداء الأهلي وهاجم بقوة وأحتسب الحكم سعيد حمزة ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 67 بعدما لمست الكرة يد أحمد دحروج لاعب أسوان حيث لجأ الحكم إلى تقنية الفار التى أكدت ضربة الجزاء سجل منها محمد شريف هدف التعادل للأهلي.

وطرد الحكم مدرب أسوان أحمد مصطفى بيبو للاعتراض على احتساب ضربة جزاء للأهلي، وشارك بواليا بدلاً من مروان محسن.

وواصل الأهلي الضغط وأهدر بانون وبواليا وصلاح محسن أكثر من فرصة لتسجيل هدف ثان للأهلي ،وسجل صلاح محسن هدف قاتل للأهلي في أخر دقيقة لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين لهدف.