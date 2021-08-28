شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة مؤمن زكريا.. الأهلى يرحب بحسام حسن رابع الصفقات الصيفية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الحساب الرسمى للنادى الأهلى، بحسام حسن أحدث المنضمين إلى القلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفى الجارى، ونشر حساب الأهلى على تويتر فيديو للاعب من ملعب التتش خلال مداعبته للكرة قبل أن يقوم بحركة مؤمن زكريا الاحتفالية.

وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة، وأكد أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات، وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه، وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.