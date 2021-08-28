شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم.. والزمالك بطلا بفارق 6 نقاط عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 80 نقطة بعد التعادل مع البنك الأهلى بهدف لمثله ليتوج بطلا للدورى بفارق 6 نقاط عن الأهلى الذى حل فى المركز الثانى برصيد 74 نقطة بعد الفوز أسوان بهدفين مقابل هدف.



ترتيب الدورى المصرى

وجاء ترتيب الدورى كالتالى:الإسماعيلى 3 - 2 سيراميكا

اختتم فريق الإسماعيلي منافسات الدوري بتحقيق الفوز على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام.

بهذه النتيجة وصل الإسماعيلي للنقطة 38 في المركز الـ11، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 39 نقطة في المركز العاشر.

تقدم شيلونجو للإسماعيلي في الدقيقة الثانية وعزز آري بابل تقدم الدراويش بالهدف الثاني في الدقيقة 41 قبل أن يعدل شريف دابو النتيجة في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

وتعادل سيراميكا في الدقيقة 54 عن طريق مصطفى سعد، قبل أن يعيد شكري نجيب التقدم للإسماعيلي في الدقيقة 81 من عمر المباراة

الزمالك 1 - 1 البنك الأهلى

تعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13 في تاريخه.

ودخل الزمالك اللبقاء بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح في خط الدفاع، محمود عبد العزيز وإمام عاشور وأمامهما إسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد في خط الوسط، مروان حمدى في خط الهجوم".

بينما دخل البنك الأهلى بتشكيل يضم كلا من: "أحمد السعدنى في حراسة المرمى، محمود دبش، بهاء مجدى، أمير مدحت، محمد كامل في خط الدفاع، محمد فتحى، محمود السيد، محمد مثنانى، محمود "قاعود "، كريم بامبو في خط الوسط، فادى فريد في خط الهجوم".

الأهلى 2 - 1 أسوان

أنقذ صلاح محسن، مهاجم الأهلي، فريقه من "سوء الخاتمة" في بطولة الدوري بعدما سجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليقود الأهلي للفوز بهدفين لهدف على أسوان خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي والسلام في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الاهلي إلى 76 نقطة ويبقي في المركز الثاني، فيما يتجمّد رصيد أسوان عند 27 نقطة بعدما تأكد هبوطه لدوري القسم الثاني.