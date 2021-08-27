شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي "نتيجة وأداء" بين الأهلي وأسوان في ختام الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وأسوان باستاد الأهلي والسلام في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز بالتعادل السلبي ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من:

مصطفى شوبير - محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - بدر بانون - أليو ديانج - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - مروان محسن - محمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، حمزة علاء وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني ومحمد محمود.

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة تماماً ربما بسبب غياب الحافز بعدما خسر الأهلي لقب الدوري لصالح منافسه التقليدي الزمالك.

كما أن التغييرات التى أجراها بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تشكيل الفريق ومشاركة عدداً من الوجوه الجديدة كان لها دور في تراجع مستوى الأهلي.

لم يُقدم المارد الأحمر المستوى المأمول ولم تكن له خطورة على مرمى أسوان إلا على فترات مُتباعدة للغاية عن طريق محمد شريف وصلاح محسن وطاهر محمد.

فيما ظهر فريق أسوان بشكل متراجع ولم تكن له خطورة سوى عن طريق عمرو الحلواني نجم الفريق.

وخاض الأهلي33 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 21 مباراة، تعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين.

وسجل الأهلي هذا الموسم 70 هدفاً واستقبلت شباكه 28هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة والذي هبط لدوري القسم الثاني.