شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو لجماهير جنوب إفريقيا: رحلتنا تأخذنا للأهلى واخترت التاريخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم الجنوب إفريقى بيرسى تاو، المنضم حديثا إلى النادى الأهلى قادما من برايتون الإنجليزى، على تقديم الشكر لجماهيره الذين احتفلوا بانضمامه للقلعة الحمراء، مجددا تأكيده على انضمامه للأهلى بأنه اختيار للتاريخ.

ونشر تاو، عبر حسابه على تويتر، صورا وفيديو مع الجماهير الإفريقية، صحبها بتعليق: "تقدير خاص لجمهورى، الذين هم دائمًا معى فى كل قرار اتخذه، أشكركم على الحب"، مضيفا: "رحلتنا تأخذنا إلى الأهلى المصرى، إننى أتطلع إلى هذه المرحلة خلال مسيرتى".





وأكد تاو، فى تغريدة أخرى، على تفضيل انتقاله للقلعة الحمراء والعودة للعب فى القارة السمراء بعد احترافه الأوروبى، قائلا: "اخترت التاريخ".





وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، أعلن أمس الخميس، ضم الجنوب إفريقى بيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزى لمدة 4 مواسم، وقال توفيق أن الاهلى أنهى جميع إجراءات ضم اللاعب من ناديه ووقع على عقود انتقال للأهلى.





وحضر بيرسى تاو للقاهرة واتفق على كافة الأمور الخاصة باستقراره فى مصر، وسوف ينضم للتدريبات وفقًا للموعد الذى سوف يحدده موسيمانى المدير الفنى للفريق.