شكرا لقرائتكم خبر عن جنش برفقة أولاده بمدرجات بتروسبورت احتفالا بالزمالك بطل الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود "جنش" حارس مرمى فريق الزمالك على التواجد برفقة أولاده بمدرجات ملعب بتروسبورت احتفالا بفوز الفريق الأبيض ببطولة الدورى المصرى الممتاز عقب مباراة اليوم أمام البنك الاهلى في ختام مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وعلى جانب آخر أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة البنك الأهلي المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.