شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهي الدوري بفوز معنوي على سيراميكا 3 / 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الإسماعيلي منافسات الدوري بتحقيق الفوز على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام.

بهذه النتيجة وصل الإسماعيلي للنقطة 38 في المركز الـ11، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 39 نقطة في المركز العاشر.

تقدم شيلونجو للإسماعيلي في الدقيقة الثانية وعزز آري بابل تقدم الدراويش بالهدف الثاني في الدقيقة 41 قبل أن يعدل شريف دابو النتيجة في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

وتعادل سيراميكا في الدقيقة 54 عن طريق مصطفى سعد، قبل أن يعيد شكري نجيب التقدم للإسماعيلي في الدقيقة 81 من عمر المباراة

وأعلن هيثم شعبان وإيهاب جلال المديران الفنيان لسيراميكا والإسماعيلى، تشكيل المباراة التي تجمعهما على استاد السويس الجديد مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: عامر عامر،خط الدفاع: محمود صقر-خالد صبحي-سيف تقا-أحمد محسن،خط الوسط: محمود نبيل- محمد توني- محمد إبراهيم-شريف دابو- مصطفى ميسي،خط الهجوم: أحمد غنيم.

بينما يتكون تشكيل الإسماعيلى من: حراسة المرمي:محمد مجدى،خط الدفاع: محمد عادل-محمد هاشم-مصطفى الزناري-مصطفى فارس،خط الوسط: محمد حسن-عمر الوحش-محمد عبد السميع-محمد صادق،الهجوم: آرى بابل-شيلونجو.