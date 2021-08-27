شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفني يعود للتهديف مع الزمالك بعد غياب 930 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أيمن حفني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، للتهديف مع النادى الأبيض بعد غياب 930 يوما، بتسجيله الهدف الأول في شباك البنك الأهلي بالمباراة المقامة حاليا بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من الدورى.

وتعود آخر أهداف أيمن حفنى مع الزمالك في مسابقة الدورى المصري بشباك النجوم بالموسم قبل الماضي في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف يوم 9 فبراير 2019.

وتزين استاد بتروسبورت لتنصيب الزمالك بطلا لمسابقة الدورى العام الذى توج به الفريق الأبيض للمرة الـ13 فى تاريخه، ونستعرض أبرز التحضيرات فى استاد بتروسبورت الذى سيستضيف لقاء الزمالك مع البنك الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، فى الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 .

من جهته طالب الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لاعبيه بتحقيق الانتصار التاسع على التوالي، بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والإسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى لتحقيق رقم قياسى في ليلة الاحتفال بالتتويج بدرع الدوري الذى حسمه الفريق بالجولة الماضية للمرة 13 في تاريخه .

ويستمر غياب محمود جنش حارس مرمى الزمالك عن فريقه في مباراة الليلة بسبب عقوبته من الجهاز الفني بعد خروجه من معسكر مباراة سيراميكا، ويعتزم كارتيرون منح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء للمشاركة في مباراة البنك الاهلى للحكم على مستواهم في ظل كون نتيجة المباراة "تحصيل حاصل".