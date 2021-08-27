شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك توجه تحية خاصة لـ"معروف يوسف وأحمد علي" فى مباراة البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام جمهور نادى الزمالك المتواجد في مدرجات ملعب بتروسبروت بتحية الثنائى النيجيري معروف يوسف وأحمد على لاعبي الزمالك السابقين وفريق البنك الأهلى.

انطلقت مباراة الزمالك مع البنك الأهلى باستاد بتروسبورت، فى الجولة الأخيرة بالدورى الممتاز، وتعد المباراة بمثابة احتفالية للفريق الأبيض بعد تتويجه بدرع الدورى للمرة رقم 13 في تاريخه.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بعدما خاض 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 .

من جهته طالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار التاسع على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى لتحقيق رقم قياسى في ليلة الاحتفال بالتتويج بدرع الدوري الذى حسمه الفريق بالجولة الماضية للمرة 13 في تاريخه .

ويستمر غياب محمود جنش حارس مرمى الزمالك عن فريقه في مباراة الليلة بسبب عقوبته من الجهاز الفني بعد خروجه من معسكر مباراة سيراميكا، ويعتزم كارتيرون منح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء للمشاركة في مباراة البنك الاهلى للحكم على مستواهم في ظل كون نتيجة المباراة"تحصيل حاصل".