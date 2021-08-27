شكرا لقرائتكم خبر عن تدبيل ثلاثى للزمالك أمام البنك الأهلى وهتافات لشيكابالا وحفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، تبديل ثلاثى أمام البنك الأهلى بنزول محمود شيكابالا وأيمن حفنى وأحمد سيد زيزو، بدلاً من حميد أحداد ومروان حمدى ومحمود عبد العزيز فى الدقيقة 55 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحرصت الجماهير المتواجدة فى مدرجات بتروسبورت على الهتاف لشيكابالا وحفنى لتشجيعهم قبل دخول أرض الملعب.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام، خط الوسط: محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد، خط الهجوم: مروان حمدي.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بعدما خاض 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43.