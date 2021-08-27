شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفني يسجل أول هدف مع الزمالك فى مباراة التتويج بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أيمن حفنى، صانع ألعاب الزمالك، أول أهدافه فى الموسم، فى شباك البنك الأهلى بالدقيقة 72 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وعقب تسجيل حفنى الهدف قام اللاعبون بالاحتفال معه بحمله على الأعناق، خاصة أنه أول هدف للاعب وسجله فى مباراة التتويج بدرع الدورى، بعد رأسية عقب عرضية متقنة من حازم إمام.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام، خط الوسط: محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد، خط الهجوم: مروان حمدي.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بعدما خاض 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 .